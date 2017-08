Joël Veltman merkt dat de Ajax-selectie de wrange situatie rond Abdelhak Nouri langzaamaan een plek heeft gegeven. Volgens de aanvoerder is dat 'belangrijk' om optimaal te kunnen presteren.



"Sommige jongens zijn er al naartoe geweest en anderen vinden dat lastig", vertelt Veltman aan Inside Ajax. "Sommigen willen hem herinneren zoals hij was in zijn doen en laten en dat als herinnering bewaren. Dat is moeilijk. Ik heb thuis een Nouri-shirt hangen, dus je wordt er iedere dag aan herinnerd. Ik heb het inmiddels ook wel een plekje gegeven. Het kan een zwaktepunt worden, maar je kunt er ook kracht uit halen, hoe hard dat ook klinkt."



De verdediger gaat ook in op trainer Marcel Keizer. "Hij is een trainer die aanvallend wil spelen en er verandert niet heel veel. Er zijn kleine details. We speelden veel via de flanken, maar Keizer wil veel door het centrum opbouwen en dan met lopende mensen, die we achter de verdediging krijgen."



Het doel voor dit seizoen is helder: kampioen worden. "Nu al drie jaar, dat is reden genoeg dat hij weer eens naar Amsterdam moet komen. Iedere prijs die je niet pakt, is een teleurstelling. We hebben een mooi jaar gedraaid, maar zonder prijs en dat willen we nu omdraaien."