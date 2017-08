Donny van de Beek kijkt uit naar de Eredivisie-start van Ajax uit bij Heracles Almelo. De middenvelder van Ajax hoopt ook nu op een mooi seizoen, alleen nu wel met een echte bekroning.



"Nog een finale (in Europa, red. zou mooi zijn, maar we moeten ons nog kwalificeren. Eerst spelen we tegen Heracles, daarna zien we wel weer verder", vertelt Van de Beek aan AT5. "Ik snap dat de supporters niet meer kunnen wachten en het is ook ons belangrijkste doel om de titel te pakken."



Winst in Almelo moet de basis vormen. "Of het lastig gaat worden? Dat ligt aan onszelf. Als wij ons eigen niveau halen, dan denk ik dat het goed moet komen." In Luis Manuel Orejuela is er inmiddels een nieuwe aanwinst binnen."Ik heb geen idee of het een goede speler is, maar goede voetballers zijn altijd welkom."