Pastoor begrijpt kritiek: "Het is een terechte vraag"

Alex Pastoor toont begrip voor de kritiek op het aankoopbeleid van Sparta Rotterdam. Volgens criticasters is het aantal aangetrokken buitenlanders te hoog.



"Het is een terechte vraag", sprak Pastoor in FC Rijnmond. "En die vraag stellen wij onszelf ook. Het is in de praktijk moeilijk gebleken om, met onze begroting, spelers te halen met Nederlandse roots. Want wij willen alleen spelers die minstens een evenaring of verbetering van onze huidige spelers zijn."



Pastoor weet dat er bij Sparta veel meer mutaties zijn dan een jaar geleden. "Vorig jaar hadden we een hele voorbereiding waarbij het team al bijna compleet was. Nu hadden we de zaken ook goed voor elkaar, maar gaan er veel bepalende spelers weg of raken geblesseerd. Dus het afstemmen op elkaar en ingespeeld raken zal nu iets langer duren."