Jan-Arie van der Heijden wilde na Vitesse naar het buitenland, maar is nu begonnen aan zijn derde jaar bij Feyenoord. De 29-jarige verdediger ziet ook nu een goede basis voor een succesvol seizoen.



"We staan er goed voor", vertelt hij aan Feyenoord TV. "We hebben een goede voorbereiding gehad en goede oefenwedstrijd gespeeld. Misschien moeten we wat meer automatismen in de ploeg krijgen en wat beter op elkaar ingespeeld raken, maar ik denk dat dat vrij snel in orde zal zijn."



Van der Heijden zegt het 'ontzettend naar mijn zin' te hebben. "Het afgelopen seizoen zijn we natuurlijk kampioen geworden en dat zorgt weer voor nieuwe verwachtingspatronen die we waar willen maken. We gaan natuurlijk in de Champions League spelen, dat is schitterend. Iedereen heeft de doelstelling om het beter te gaan doen dat vorig jaar."



"Als je de kampioen bent, zullen de tegenstanders op je gaan jagen en zich meer op ons spel instellen. We zullen een hoger niveau moeten halen, ik denk dat dat een mooie uitdaging is. Mensen zeggen dat het makkelijker is om aan de top te komen dan om er te blijven. De concurrentie zal hun best gaan doen om ons van de troon te stoten. Wij moeten laten zien dat we de beste zijn", aldus de Feyenoorder.