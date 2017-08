Ajax krijgt na witte rook ook een 'nee' te horen

In de persoon van Luis Manuel Orejuela heeft Ajax een nieuwe speler beet, maar de komst van Mateo Barac van NK Osijek is definitief van de baan. Zijn Kroatische club heeft dat bevestigd.



Barac (23) was al persoonlijk akkoord met Ajax over een verbintenis voor drie jaar, maar de medische keuring zorgde voor twijfel. De Amsterdammers wilden daarom een second opinion. Osijek-voorzitter Ivana Mestrovic meldt nu dat zijn transfer is afgeketst.



"Ik kan zeggen dat Mateo Barac niet naar Ajax gaat, dat slechts één van de vele clubs is die interesse hebben in deze speler. Hetzelfde geldt voor Borna Barisic", aldus de preses van NK Osijek, dat onlangs PSV uitschakelde in de voorrondes van de Europa League. De verdediger viel in die duels op.