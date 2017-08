Officieel: Ajax heeft opnieuw beet in Colombia

Ajax heeft beet op de transfermarkt. De komst van Luis Manuel Orejuela is vrijdagavond officieel gecommuniceerd door de Amsterdammers, die hem overnemen van Deportivo Cali.



Ajax schrijft: "De rechtsbenige verdediger tekende in Amsterdam een contract dat per direct ingaat en een looptijd heeft van vijf seizoenen, tot en met 30 juni 2022. Orejuela werd op 20 augustus 1995 geboren in Cali, Colombia. In totaal speelde hij bijna 80 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Deportivo Cali, hij scoorde daarin vier doelpunten."



De 21-jarige Orejuela gaat spelen onder rugnummer 28 en kost Ajax 3,65 miljoen euro. De club haalde een jaar geleden ook Davinson Sánchez en Mateo Cassierra op uit Colombia.