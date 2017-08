Felbegeerde Heracles-spits twijfelgeval tegen Ajax

Slecht nieuws voor Heracles Almelo en Samuel Armenteros. De felbegeerde spits van de Heraclieden is een twijfelgeval voor de seizoensopener tegen Ajax. Dat vertelt trainer John Stegeman vrijdagmiddag op de clubwebsite van Heracles.



"Samuel heeft wat last van de lies en zal vanmiddag niet buiten trainen", vertelt Stegeman. "Morgen gaan we bepalen of hij wel of niet kan spelen. Paul Gladon maakt een uitstekende indruk, maar we weten allemaal hoe Samuel vorig jaar heeft gepresteerd. Hij weet en voelt dat er concurrentie is, want ook Vincent Vermeij is op de terugweg."



"Natuurlijk heb ik al wel een opstelling in mijn hoofd. Op dit moment ben ik er wel uit, maar tijdens een seizoen kan er natuurlijk altijd het een en ander veranderen. Dat onze voorbereiding heel wisselvallig was is logisch, ze moeten aan elkaar wennen en elkaar leren kennen. Dat heeft tijd nodig. De puzzel kan vallen, zo niet dan moeten we bijschaven. Maar dat is altijd zo gedurende het seizoen. Natuurlijk zullen we tegen Ajax waarschijnlijk minder de bal hebben, maar er komen ook fasen dat we hem wel hebben. We kijken ook naar de lange termijn, waarbij we onze identiteit niet verloochenen. Ajax borduurt voort op de speelwijze die ze vorig jaar onder Peter Bosz hebben ingezet. Er zijn daar veel spelers van vorig jaar over, dus dat hebben ze goed onder de knie."