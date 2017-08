'Ajax betaalt miljoenen voor Heerenveen-pareltje'

De kans is groot dat sterspeler Sam Larsson deze zomer vertrekt bij sc Heerenveen. Zijn opvolger loopt mogelijk al rond in Friesland, maar ook Dennis Johnsen mag zich verheugen op vermeende interesse.



Johnsen liep tijdens de winterstop al mee bij sc Heerenveen, waar hij tijdens de oefencampagne misschien wel de meest opvallende speler is. Menigeen pleit er dan ook voor om hem door te schuiven bij een vertrek van Larsson. Als hij zelf niet al vertrekt...



Volgens journalist Arjen de Boer van Omrop Fryslân heeft Ajax de Noorse buitenspeler ook op de korrel. Het is niet duidelijk of de Amsterdammers al contact hebben gelegd.



Update, vrijdag 11 augustus 2017, 14.20 uur:



Volgens Roelof de Vries van Omrop Fryslân is de deal rond. Ajax betaalt 2 miljoen euro aan sc Heerenveen om Dennis Johnson over te nemen.





Dennis Johnson verlaat Heerenveen en gaat voor twee miljoen naar Ajax. — Roelof de Vries (@Roelofdevries83) 11 augustus 2017