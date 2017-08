Ajax-trainer Keizer vertelt: gaat transfer wel of niet door?

Het is opeens zeer twijfelachtig of Mateo Barac nog wel naar Ajax komt. De verdediger komt namelijk niet door de medische keuring, zo melden diverse Kroatische media.



De 23-jarige verdediger maakte indruk tegen PSV en leek daardoor NK Osijek te gaan verruilen voor Ajax. Inmiddels waren de clubs al tot een akkoord gekomen en was het zover dat er een keuring werd gehouden. Daar ging het vervolgens mis.



Er zijn bij Barac hartproblemen geconstateerd. Hoe ernstig en of dit een definitief einde is van een mogelijke overgang is niet duidelijk. Ajax is logischerwijs door recente gebeurtenissen met Nouri extra voorzichtig bij keuringen.



Update 22:37 uur

Volgens Kroatische media verhuist Mateo Barac alsnog van NK Osijek naar Ajax. De overgang zou in een afrondende fase zijn.



Update, vrijdag 11 augustus 2017, 14.05 uur:



Marcel Keizer vertelde vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie dat de transfer waarschijnlijk toch niet doorgaat...





'Laatste wat ik van Overmars heb gehoord, is dat komst Barac niet doorgaat', zegt trainer Marcel Keizer #Ajax — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) 11 augustus 2017