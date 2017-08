Van den Brom heeft duidelijke boodschap voor Weghorst en Fulham

AZ-spits Wout Weghorst zou hoog op het verlanglijstje van de Engelse club Fulham staan, maar zijn trainer John van den Brom is niet van plan hem te laten gaan.



"Er zullen nog wel een aantal spelers vertrekken hier, maar Weghorst gaat niet weg", zegt Van den Brom tegen het Algemeen Dagblad. Fulham speelt komend seizoen in de Championship, maar is nog altijd een gerespecteerde naam in de voetbalwereld.



Van den Brom verwacht wel dat er nog spelers vertrekken bij AZ. Spelers als Ben Rienstra, Iliass Bel Hassani en Jop van der Linden behoren morgen tegen PSV niet tot de wedstrijdselectie. "Het is een les van vorig seizoen dat we die spelers in een vroeg stadium, duidelijkheid hebben gegeven over hun positie."