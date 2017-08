Neymar-soap ten einde: debuut aanstaande

Goed nieuws voor Paris Saint-Germain en Neymar. De Franse voetbalbond heeft vrijdagmiddag het certificaat voor de transfer recordtransfer ontvangen. Dat meldt de FFF via Twitter.



FC Barcelona gaf aan de Spaanse bond groen licht om het document te versturen en dus lijkt niets een debuut van Neymar, komende zondag in de uitwedstrijd tegen Guingamp, nog in de weg te staan.



Zonder het certificaat was het onmogelijk om Neymar speelgerechtigd te krijgen. Nu ook dit probleem opgelost is, lijkt de soap rondom de veelbesproken transfer van Neymar dan eindelijk afgelopen te zijn.





La FFF confirme la réception du certificat de transfert de @neymarjr envoyé par la RFEF — FFF (@FFF) 11 augustus 2017