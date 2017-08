Vader Van Persie: 'Denk dat hij terugkomt'

De supporters van Feyenoord mogen nog altijd hopen op een terugkeer van Robin van Persie. De spits van Fenerbahçe wordt al de hele zomer in verband gebracht met een terugkeer in De Kuip en als het aan zijn vader ligt, komt dat er ook daadwerkelijk van.



Van Persie senior komt aan het woord in een korte video van RTV Rijnmond. "Of Van Persie terug gaat komen? Ik denk het wel. Op 31 augustus om vijf voor twaalf", zo reageert hij desgevraagd. Helemaal serieus valt zijn uitspraak natuurlijk niet te nemen, maar het is voor de supporters van Feyenoord weer een reden om te dromen.



Fenerbahçe heeft in de persoon van Roberto Soldado alvast een nieuwe spits aangetrokken.