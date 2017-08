FOTO: PSV presenteert derde tenue

PSV speelt dit seizoen geen Europees voetbal, maar heeft vrijdag toch een derde tenue gepresenteerd. De 'Third Kit' is volledig blauw en refereert volgens PSV 'in sterke mate aan de oorsprong van PSV: Eindhoven, Brabant en founder Philips'.



Op Twitter worden de nodige grappen gemaakt over het ontbreken van Europees voetbal. PSV schrijft op de clubwebsite: "De “Third Kit” zal gedragen worden bij eventuele uitwedstrijden in de KNVB Beker en tijdens sommige uitwedstrijden in de Eredivisie, onder andere in uitwedstrijden waarbij onze tegenstander in het geel/zwart speelt."





Dit is 'm dan, het derde tenue van PSV van dit seizoen. Wat vind jij ervan?https://t.co/43FFSHMT3x — PSV (@PSV) 11 augustus 2017