'Barça koopt vervanger Neymar binnen paar uur'

FC Barcelona zag zijn superster Neymar naar Paris Saint-Germain vertrekken voor 222 miljoen euro en ging vervolgens als de wiedeweerga op zoek naar een vervanger. Het medium Sport weet nu te vertellen dat er witte rook in aantocht is: de Catalanen zouden 130 miljoen euro uitgeven.



Aanvankelijk meldde Barça zich met een bod van 70 miljoen euro plus variabelen op het kantoor van Borussia Dortmund voor vleugelspits Ousmane Dembélé, maar hier ging men in het Signal Iduna Park niet mee akkoord. Nu zouden de partijen elkaar echter dusdanig ver genaderd zijn dat de Catalanen snel een akkoord verwachten, waarna de Duitsers 90 miljoen euro vast verdienen en vervolgens nog eens 40 miljoen euro aan bonussen.



Het is inmiddels wel algemeen bekend dat Dembélé zelf lang en breed rond is met Barça. Op donderdag liet hij zijn gezicht al niet meer zien op de training van de club van coach Peter Bosz, zonder afbericht, waarna hij geschorst werd. De buitenspeler schijnt niet te snappen waarom zijn club zoveel geld voor hem vraagt, want daar zou hij afspraken over hebben gemaakt na zijn transfer van Stade Rennais naar de Bundesliga.