'Ook Chelsea denkt nog aan megadeal met Ajax'

Het begint er meer en meer op te lijken dat directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax nog een drukke maand gaat beleven. Kasper Dolberg wordt genoemd bij AS Monaco, Hakim Ziyech zou in de belangstelling staan van AS Roma en Liverpool, en Davinson Sánchez word in verband gebracht met Tottenham Hotspur ...



De Engelse media schrijven nu dat ook Chelsea nog naar de mogelijkheid kijkt om zaken te doen met Ajax. De Blues zouden eveneens een oogje hebben op de Colombiaanse centrumverdediger van de Amsterdammers, die op te halen is voor een recordbedrag van ongeveer 40 miljoen euro. De Spurs krijgen op deze manier concurrentie van hun stadsgenoot.



Het zou ietwat opmerkelijk zijn als Chelsea Sánchez daadwerkelijk naar het Stamford Bridge-stadion haalt, omdat de Londenaren ook al de beschikking hebben over Antonio Rüdiger, in deze transferperiode gekocht van Roma. Daarnaast kan oefenmeester Antonio Conte een beroep doen op David Luiz, waardoor Tottenham Hotspur toch een wat meer logische optie lijkt voor de Ajacied, ondanks de aanwezigheid van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.