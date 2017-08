Derksen: hij kan mij opvolgen bij Voetbal Inside

Presentator Wilfred Genee en grappenmaker René van der Gijp gaan hoogstwaarschijnlijk nog wel even door met het voetbalpraatprogramma Voetbal Inside, maar het is niet bekend of Johan Derksen dit ook doet. De tafelgast van het programma is al weer 68 jaar oud en twijfelt over zijn pensioen.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt de oud-hoofdredacteur van Voetbal International: "Ik kan me niet voorstellen dat dit het laatste seizoen wordt. Wilfred en René willen zeker nog jaren door met Voetbal Inside. Ik ben eigenlijk de enige die twijfelt, maar ook zonder mij zullen ze heus wel verdergaan. Maar ik vind het lullig om die jongens in de steek te laten."



Derksens vrouw heeft er soms wel genoeg van. "Eerlijk, mijn vrouw Isabelle is niet de grootste fan van het tv-programma. Zij vindt het vervelend om de volgende dag door iedereen te worden aangekeken in de Albert Heijn: daar heb je de vrouw van die vreselijke Derksen. En we wonen heerlijk rustig hier. 'Laten we daar nou toch van genieten', zegt ze dan." Wie moet Derksen opvolgen als hij met pensioen gaat? "Wim Kieft zou prima op mijn plek kunnen. Jammer dat hij nu bij Ziggo Sport zit."