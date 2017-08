'Liverpool: liever deze speler naar Anfield dan Ziyech'

Het ziet er niet naar uit dat Philippe Coutinho nog naar FC Barcelona vertrekt. De Braziliaanse voetballer zelf wilde heel erg graag naar het Camp Nou-stadion verhuizen, maar oefenmeester Jürgen Klopp van Liverpool wil hem niet kwijt. Desondanks worden de Reds nog wel in verband gebracht met een aantal spelers.



Op Anfield Road zou men namelijk op zoek zijn naar een waardige concurrent voor Adam Lallana. Spelmaker Hakim Ziyech van Ajax zou wat dit betreft een mogelijkheid zijn en de Marokkaan is al meermaals gelinkt aan Liverpool, maar de hierboven genoemde Klopp zou nog veel liever aan de slag gaan met flankspeler Iñaki Williams van het Spaanse Athletic Bilbao.



De jonge jeugdinternational van Spanje met Ghanese roots maakte het afgelopen seizoen veel indruk in de Primera División en het lijkt er niet op dat zijn werkgever wil praten over een verkoop. Komen de Engelsen echter op de proppen met een niet te weigeren aanbieding van enkele tientallen miljoenen euro's, dan zou dit nog kunnen veranderen. Liverpool slaat Williams naar verluidt hoger aan dan de eerdergenoemde Ziyech.