'FC Barcelona verhoogt bod tot 130 miljoen euro'

FC Barcelona is eigenlijk wel aan zijn stand verplicht om een goede vervanger van Neymar te halen. Wat dat betreft meldden de Catalanen zich eerder al met een aanbieding voor Ousmane Dembélé, die ook heel graag naar het Camp Nou wil vertrekken, maar Borussia Dortmund zei hier gelijk 'nee' tegen.



Het dagblad Sport weet dat het eerste bod van technisch directeur Robert Fernandez ongeveer 70 miljoen euro bedroeg plus variabelen. De Duitsers zijn echter van mening dat dit geen niet te weigeren aanbieding is en hebben dit ook laten weten. Daarom zou Barça nu liefst 130 miljoen euro bieden voor Dembélé: 90 miljoen euro vast en daarbovenop nog 40 miljoen euro aan bonussen.



De Franse vleugelspits liet op donderdag al verstek gaan bij de training van Borussia, zonder afbericht, en dat kwam hem op een schorsing te staan. Het is duidelijk dat Dembélé graag naar Barcelona wil verhuizen, maar dan moet de grootmacht er natuurlijk wel uit zien te komen met de werkgever van oefenmeester Peter Bosz. In het weekend gaat men naar verluidt verder met onderhandelen.