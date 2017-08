Nieuwe Mbappé-onthulling zorgt voor verbazing

Neymar mag zich sinds kort de duurste voetballer ooit noemen met een prijskaartje van 222 miljoen euro. Kylian Mbappé kan naar verluidt de nummer twee worden, maar de berichtgeving hieromtrent is onduidelijk.



Een tijdje geleden werd al ten onrechte geclaimd dat AS Monaco en Real Madrid een akkoord hadden gesloten voor 180 miljoen euro, waarvan twintig aan bonussen. Nu is Paris Saint-Germain gelinkt aan precies dezelfde deal. Ook nu komt de berichtgeving op naam van de Spaanse sportkrant Marca.



Het Spaanse medium is stellig, maar heeft inzake Real Madrid was men dat ook... Le Parisien stelt dat men opnieuw fout zit. Sterker nog: AS Monaco zou nog geen enkele aanbieding hebben ontvangen van rivaal Paris Saint-Germain. Voorlopig blijft de Fransman (18) dan ook voor de Monegasken spelen.