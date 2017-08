FC Twente hoopte in Tom Boere een goede opvolger voor Enes Ünal in huis te hebben gehaald, maar in de voorbereiding heeft de van FC Oss afkomstige spits het moeilijk. Clubwatcher Leon ten Voorde zag hem ook worstelen.



"De spits, die het afgelopen jaar goals maakte met het gemak waarmee een normale sterveling een broodje koopt bij de bakker, is dat ritme van afdrukken, scoren en juichen even kwijtgeraakt", schrijft de journalist van TC/Tubantia. "33 keer was hij afgelopen jaar succesvol en bij Twente staat de teller vooralsnog op twee. Tegen de amateurs van GFC, ook dat nog, lang geleden alweer."



Ten Voorde wijt dat niet alleen aan Boere. "Want hoeveel kansen heeft hij eigenlijk gehad? Boere loopt, zoekt, vraagt, maar de ballen komen maar niet in het strafschopgebied. Een roepende in de woestijn bereikt meer dan een spits van FC Twente in de voorbereiding. De Zeeuw moet in Twente nog zijn weg zien te vinden."