"Je zou zeggen dat we aan een kansloze missie beginnen..."

FC Utrecht elimineerde Valletta FC en Lech Poznan, maar de ploeg moet nóg een tweeluik overleven on de groepsfase van de Europa League te halen. Met Zenit Sint-Petersburg is die opdracht loodzwaar.



"Ik heb net de wedstrijd gezien tegen Spartak Moskou", reageert Utrecht-scout Evert Bleuming tegenover Voetbal International. "Ze wonnen met 5-1, van Spartak, de kampioen. Als je kijkt naar hun potentieel aan spelers, zou je zeggen dat we aan een kansloze missie beginnen, maar het mooie is dat je in voetbal nooit kansloos bent."



Bleuming legt zijn vertrouwen uit: "Met FC Twente wonnen we ooit van Zenit, AZ deed dat vorig jaar, al was dat in de laatste wedstrijd van de groepsfase. Voor FC Utrecht is dit gewoon een geweldige wedstrijd die goed is voor de ontwikkeling van spelers en we geloven in een goed resultaat. Ons zal je nooit horen zeggen dat het al mooi is dat we 'm mogen spelen."