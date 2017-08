Locadia onthult: "Zat tegen een depressie aan"

Jürgen Locadia is na het echec tegen NK Osijek hard aangepakt door pers en publiek. De PSV-aanvaller wil ondanks zijn veelbesproken uitlatingen echter niets weten van een mentaal probleem, zeker niet na vorig seizoen.



"Vervelend is het wel", vertelt Locadia tegenover Metro. "Vooral omdat ik nu zo blij ben dat ik eindelijk weer kan spelen. Ik voel me een bevoorrecht mens dat ik weer op dat veld mag staan, weer in de kleedkamer zit met de jongens. Dat zijn dingen die ik eerst voor lief nam, maar ik probeer dat niet meer te doen."



De PSV'er is eerlijk: "Mensen weten niet hoe zwaar ik het had toen ik geblesseerd was. De eerste twee maanden zat ik tegen een depressie aan. Ik was kortaf tegen mijn familie en vrienden. Die liepen op een gegeven moment met een grote boog om mee heen. Dan zat ik hier thuis alleen op de bank met allemaal negatieve gedachtes die in mijn hoofd rondspookten. Dat piekeren was niet goed voor mij, er moest iets veranderen."