Van Bronckhorst: "Dat is voor mij veel meer waard"

Giovanni van Bronckhorst is één van de weinige trainers die in Nederland zowel de landstitel, de KNVB Beker als Johan Cruijff Schaal hebben gewonnen. De Feyenoord-trainer is er echter niet zo mee bezig.



"Tuurlijk, dat is mooi voor mij om dat te behalen", vertelt de oud-international aan Feyenoord TV. "Zeker zo vroeg in mijn carrière, maar uiteindelijk geniet ik het meest van de blijdschap van alle Feyenoorders die we met deze prijs hebben gegeven. Dat is voor mij veel meer waard dan dat ik één van de trainers ben die alle prijzen wint."



Van Bronckhorst is met de landskampioen in voorbereiding op het duel met FC Twente. "Ik wil dat we het niveau van de eerste twintig minuten tegen Vitesse vasthouden. Het liefst de hele wedstrijd, maar het tempo dat we toen hadden kan je niet zo lang vasthouden. Ik wil het wel terugzien. Zeker thuis tegen FC Twente."