Vreven lacht angst weg: "Met hun hoofd en hart"

NAC Breda moet dit seizoen op Eredivisie-niveau bewijzen waartoe het in staat is. Instelling is een belangrijk wapen, maar is dat niet lastig te realiseren met vooral talenten van Manchester City als nieuwkomers? Stijn Vreven denkt van niet.



"Ik denk alleen in NAC-spelers", laat de Belg optekenen in gesprek met Omroep Brabant. "Niemand is City-speler op dit moment- ze zijn nu allemaal NAC-spelers. Ik denk ook dat de spelers van Manchester City vorig seizoen hebben laten zien dat ze hier met hun hoofd en hart zijn."



Vreven rekent daarbij ook op de achterban in Breda. "Door de interactie met het publiek moeten we thuis zeker punten kunnen halen. Het stadion moet toch een onneembare vesting worden. Wij moeten ook ons spel durven spelen. In balbezit moeten we lef tonen en bij balverlies uit gaan van een goede organisatie."