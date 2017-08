Domper in Rotterdam: aanvaller langer uit de roulatie

Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag kan voorlopig geen beroep doen op Mike van Duinen. Een cyste hield de aanvaller tijdens de oefencampagne al aan de kant en door een operatie laat dit nóg langer op zich wachten.



Volgens RTV Rijnmond gaat het om een 'relatief kleine operatie', maar het herstel zal nog minimaal zes weken duren. Het is namelijk niet gelukt om de cyste te laten slinken middels injecties. Voor de aanvaller is het een domper na een eerdere blessure aan de heup.



De Kralingers openen het Eredivisie-seizoen komende zondag uit bij Willem II. Van Duinen zal die ontmoeting en de daaropvolgende weken dus moeten missen. Excelsior is nog op zoek naar een aantal versterkingen, waaronder ook een extra aanvaller.