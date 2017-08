Groningen-spits: "Zij is dan ook het middelpunt"

Het is gebruikelijk dat profvoetballers op de voorgrond staan, maar Lars Veldwijk moet zijn vriendin Monica Geuze voor zich dulden. De spits van FC Groningen vindt dat prima. Op één voorwaarde.



Geuze is als vlogger heel populair. "Toen ik een relatie met haar kreeg, had ik helemaal geen idee dat YouTube zo groot was", vertelt de aanvaller aan Voetbal International. "Ze heeft ontzettend veel kijkers, vooral jonge meiden. Monica leeft in een compleet andere wereld dan ik. Ze is bekend en dus volgens cameraploegen van RTL Boulevard haar. Niet ik, maar zij is de bekende Nederlander."



Veldwijk vervolgt: "Als we samen door Groningen lopen, is zij dan ook het middelpunt. Ik ben dan vaak het vriendje van. En dat vind ik helemaal niet erg. Toen we een relatie kregen, hebben we het uitgebreid over haar vlogs gehad." Wel weigert de aanvaller zich aan te passen. "Ook niet als er vierhonderdduizend mensen kijken. ’s Ochtends zit mijn haar in de war en soms laat ik gewoon een scheet. Gelukkig is zij ook zo."