Jürgen Locadia is na de uitschakeling tegen NK Osijek en zijn interview behoorlijk aangepakt. De aanvaller zou een gebrek aan motivatie kenbaar hebben gemaakt, maar de hoofdrolspeler in kwestie stelt dat velen zijn punt hebben gemist.



"De mensen hebben mij niet begrepen. Ik doe er echt wel alles aan om te winnen. Het zou toch raar zijn als ik ongemotiveerd zou zijn?", zo citeert Metro. "Ik ben bovenal een voetballer. En ik heb het gevoel dat dit seizoen míjn seizoen moet worden. Dit jaar wil ik de eerste spits van PSV zijn. Na jaren wachten, krijg ik eindelijk mijn kans. Ik heb tijden niet gespeeld. Hoe kan ik dan niet gemotiveerd zijn?"



Locadia vervolgt: "Ik heb alleen maar eerlijk willen zijn, probeerde te beschrijven hoe we zo’n dramatische wedstrijd konden spelen. De volgende keer is het misschien beter om dat niet meer zo te doen. Je mag blijkbaar niet eerlijk zijn in de voetballerij. Het grappige is dat de buitenwereld veel kritiek had, maar de dat de trainer en mijn medespelers mij wel begrepen."