Marcel Keizer heeft met zijn aanstelling zowel belangstelling als vraagtekens opgeroepen. Zijn erelijst is niet indrukwekkend, maar Menno Pot vindt dat niet per se een nadeel.



"Zelfs zonder enige kennis over Marcel Keizers vakmanschap als trainer kon je bij zijn aanstelling op 17 juni al met de grootste stelligheid zeggen dat het een goed idee was om hem te promoveren tot trainer van Ajax 1", schrijft Pot in Het Parool. "De man is Ajacied, voetbalde voor de club, maar werd - heel belangrijk - nooit een Ajax-held. Het ideale vertrekpunt van Louis van Gaal dus."



Jan Wouters, Danny Blind en Marco van Basten hadden die achtergrond wel, maar werden hard aangepakt. "Dat is het gevaar met Ajax-helden die trainer worden: ze kunnen van een voetstuk storten. Marcel Keizer niet. Nou ja, alleen als hij er eerst op klimt. Na zijn woorden over Abdelhak Nouri en de kalme dienstmededeling dat elk van zijn jongens de rouwtijd mag nemen die hij nodig denkt te hebben, vordert hij daarmee al aardig."