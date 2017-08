Feyenoorder knokt: "Uiteindelijk moet de tijd komen"

Renato Tapia hoopt dit seizoen op meer speeltijd bij landskampioen Feyenoord. De middenvelder uit Peru bleef het voorbije seizoen steken op zeventien officiële wedstrijden.



"Ik kijk uit naar het begin van het nieuwe seizoen", vertelt de oud-speler van FC Twente aan Feyenoord TV. "De eerste wedstrijd is tegen FC Twente, mijn oude club. Dat maakt het extra speciaal. Ik werk hard voor mijn plekje in het team, dus ik kijk er naar uit om weer te beginnen."



Tapia zegt 'niet nog zo’n seizoen' te willen draaien. "Ik geef meer dan honderd procent. Uiteindelijk moet de tijd komen dat de mensen van mijn spel kunnen genieten. Ik hoop op meer speelminuten dan vorig jaar en dat we weer meedoen om het kampioenschap. We moeten klaar zijn voor het niveau van de Champions League en hopelijk winnen we zoveel mogelijk prijzen."



Na de komst van Sofyan Amrabat is de concurrentie nog altijd serieus. Tapia klaagt desondanks niet. "Het team staat altijd voorop, niet het individu. Je moet een team zijn als je kampioen wilt worden. Een speler kan een wedstrijd beslissen, maar een team wint prijzen."