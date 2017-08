Nederlandse deal met PSG bijna rond: "Het is een goede"

FC Utrecht is dankzij Didier Martel bijna weer een pareltje rijker. De voormalig buitenspeler van de club is inmiddels scout in Frankrijk. Met succes, want Jean-Christophe Bahebeck komt vermoedelijk naar de Domstad.



Trainer Erik ten Hag is positief over de jonge Fransman. "Het is een goede. Een goede speler willen we er altijd bij hebben", zegt Ten Hag bij FOX Sports. "De aanval is ook zonder hem voldoende, maar we staan altijd open voor extra kwaliteit. Dat is het klimaat van Utrecht: goed is niet goed genoeg, we willen beter."



Er is dit seizoen al veel gebeurd op de transfermarkt in de Galgenwaard. "Utrecht zit al een aantal jaren in een constant proces van scouting. Mochten er buitenkansen langskomen, dan zijn we daar alert op en ondernemen we actie."