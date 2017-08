De Jong staat open voor vertrek bij PSV: "Kansen ga je voor"

Luuk de Jong geeft toe dat hij open staat voor een vertrek bij PSV. De aanvaller raakte na een goede start vorig seizoen in onmin, vooral doordat zijn productie stokte. Nu is hij zijn basisplaats zelfs kwijt.



En dat voor de gewezen aanvoerder van PSV. "Ik ben een topsporter en als er kansen zijn ga je er altijd over nadenken wat je kunt gaan doen", zegt De Jong tegenover FOX Sports. "Op dit moment is er nog niets concreet, dus ik doe keihard mijn best voor PSV, ook op trainingen. we zien wel wat er in de toekomst gaat gebeuren."



"Misschien gebeurt dat ook wel. Ik kan er moeilijk wat over zeggen. Er spelen altijd wel wat dingetjes rond spelers en zelf wil je ook kijken wat de juiste beslissing is. Zolang ik hier nog zit zet ik me vol in voor PSV." Hannover96 zou hem willen aantrekken.