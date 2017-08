FC Utrecht kan nieuwelingen toch opstellen tegen ADO Den Haag

FC Utrecht kan in de openingswedstrijd van het seizoen beschikken over twee nieuwelingen. Anouar Kali en Lukas Görtler zijn namelijk inzetbaar. Utrecht opent tegen ADO Den Haag en wist de afgelopen zeven jaar de eerste wedstrijd van het seizoen niet te winnen.



Simon Makienok, Chris David, Patrick Joosten en Rico Strieder zullen niet kunnen spelen. Yassin Ayoub is er wel weer bij. Door de toch rommelige voorbereiding en duels in Europa heeft trainer Erik ten Hag nog geen idee waar zijn ploeg precies staat.



"Ik beoordeel een competitiestart na een duel of zes, zeven. Dan zie je hoe de verhoudingen liggen. Maar we staan er goed op, hebben het voordeel dat we al een paar goede wedstrijden in de benen hebben in Europa", zo laat hij optekenen aan AD/Utrechts Nieuwsblad.