Druk op PSV-aanwinst: 'Hoop dat hij geen type-Neres is'

PSV versterkte zich deze zomer met Hirving Lozano. De Mexicaan kwam voor een forse zak geld naar Eindhoven en moet dus ook een belangrijke speler in het elftal van Phillip Cocu gaan worden. Aad de Mos en Ronald de Boer stellen in gesprek met De Telegraaf dat het mogelijk is.



"Wat Lozano betreft hoop ik dat hij direct een meerwaarde is voor PSV, en dus geen type-Neres bij Ajax", aldus De Mos, die doelt op het feit dat Neres nog geen indruk heeft gemaakt bij Ajax. PSV betaalde deze zomer miljoenen euro's voor vleugelaanvaller Lozano. De international van Mexico kwam over van Pachuca.



"Een speler met heel veel kwaliteiten", zegt De Boer over de buitenspeler. "Dat hebben we tijdens de Confederations Cup met Mexico al kunnen zien."