Klopp heeft bijzonder duidelijke boodschap voor FC Barcelona

FC Barcelona wil bijzonder ver gaan om Philippe Coutinho bij Liverpool los te weken, maar Jürgen Klopp is niet onder de indruk. De manager van de Engelsen is absoluut niet van plan zijn sterspeler te laten gaan.



Coutinho is voor geen enkele prijs te koop, waarschuwde Klopp donderdag tegen Sky Duitsland. De club zou volgens Britse media een tweede bod van Barcelona van 100 miljoen euro op de 25-jarige speler hebben afgewezen. "Liverpool is geen club om spelers te verkopen. Daar valt niet aan te tornen. Dan maakt het ook niet uit wat er wordt geboden", zou Klopp tegen de tv-zender hebben gezegd.



Volgens de Duitse coach streeft Liverpool naar het sterkst mogelijke team. "Dus willen we onze spelers behouden en er nieuwe aan toevoegen. Dat is ons plan."