Officieel: AZ weet overbodige aanvaller te lozen

AZ heeft woensdag overeenstemming bereikt met Hammarby IF over de transfer van Muamer Tankovic. De Zweed tekent een meerjarig contract bij de club uit Stockholm. Bij AZ had de aanvaller een verbintenis tot medio 2019, maar trainer John van den Brom gaf eerder al aan dat Tankovic mocht vertrekken.



De Bosnische Zweed kwam in totaal 58 keer uit voor AZ en maakte tien doelpunten. Het afgelopen seizoen kwam hij ook acht keer uit voor Jong AZ, dat via het kampioenschap promoveerde naar de Jupiler League.