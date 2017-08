Stam krijgt zijn zin: 'Ziet ernaar uit dat het snel rondkomt'

Oefenmeester Jaap Stam heeft al één Nederlander naar Reading gehaald in de persoon van buitenspeler Pelle Clement, die in het afgelopen seizoen nog voor Ajax speelde. Nu wil de trainer nog een landgenoot hebben, namelijk Leandro Bacuna.



Zijn werkgever Aston Villa nam met een eerste bod van 1,7 miljoen euro geen genoegen, maar manager Steve Bruce heeft tegenover de BBC bevestigd dat de international van Curaçao bezig is met een transfer. "Er is een club uit het Championship bezig met Bacuna", aldus Bruce. "Het ziet ernaar uit dat het snel rondkomt." Hoewel Bruce geen namen noemt, doelt hij waarschijnlijk op het Reading van Stam.



Bacuna speelde een aantal seizoenen in de Eredivisie voor FC Groningen in de toenmalige Euroborg, maar werd in 2013 door de Groningers verkocht aan Villa, voor ongeveer 1 miljoen euro. De huidige werkgever van de Nederlander zou nu dus wel wat winst kunnen maken op zijn speler.