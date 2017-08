Droomtransfer: Van Jupiler League naar Premier League

Een ware droomtransfer voor Soufyan Ahannach. De 21-jarige aanvallende middenvelder annex vleugelspits van Almere City FC speelt komend seizoen namelijk in de Premier League bij promovendus Brighton & Hove Albion. Dat meldt Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad.



Ahannach maakte afgelopen seizoen een sterk jaar door in het shirt van Almere City, dat zich mede dankzij zijn achttien goals en vijftien assists plaatste voor de play-offs voor een plek in de Eredivisie. Promotie naar het hoogste podium bleef uit voor de club uit Flevoland.



Ahannach verkast naar Brighton & Hove Albion, dat eerder dertien miljoen euro neerlegde voor PSV'er Pröpper. Bij The Seagulls tekent hij voor drie jaar met een optie voor een vierde seizoen. Beide clubs moeten de deal nog officieel communiceren.