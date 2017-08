Oranje bereikt historisch dieptepunt op FIFA-ranking

Het Nederlands elftal heeft op de FIFA-ranking een historisch dieptepunt bereikt. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat is deze maand naar de 36ste positie gezakt. Nooit eerder in de geschiedenis vonden we Oranje op zo'n lage plek terug. Dat blijkt uit de nieuwe ranking, die de FIFA donderdagochtend publiceerde.



Vergeleken met de vorige lijst van eind maart is de selectie van bondscoach Dick Advocaat nog eens vier plaatsen gezakt. Het Nederlands elftal voerde in 2011 de wereldranglijst nog even aan. Brazilië is de nieuwe aanvoerder van de lijst. De vijfvoudig wereldkampioen gaat Duitsland voorbij.



Oranje komt op 31 augustus weer in actie als de loodzware uitwedstrijd tegen Frankrijk in de WK-kwalificatie op het programma staat. Op 3 september komt Bulgarije in de Amsterdam ArenA op bezoek.