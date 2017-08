'Middlesbrough accepteert bod van 14 miljoen op De Roon'

De Engelse club Middlesbrough degradeerde in het afgelopen seizoen uit de Premier League, maar dat neemt niet weg dat de Nederlandse middenvelder Marten de Roon het gewoon erg goed deed in Engeland. Nu is de oud-speler van sc Heerenveen naar verluidt weer op weg naar de Serie A.



Het medium Sky Sports weet namelijk te vertellen dat Middlesbrough een bod van 14 miljoen euro geaccepteerd heeft op zijn middenvelder. Op donderdag zou De Roon al aankomen bij zijn oude club Atalanta Bergamo voor een medische keuring, waarna hij zijn handtekening kan zetten onder een langlopend contract. Op die manier hoeft de Nederlander dus niet uit te komen in de Championship, maar blijft hij op het hoogste niveau actief, in de Serie A weliswaar.



Het betreft hier een zeer opvallende transfer, want een jaartje geleden ging De Roon nog voor 10,5 miljoen euro van Atalanta naar Engeland. De Italianen maken wat dat betreft dus een verlies op de middenvelder, maar ze vinden klaarblijkelijk, terecht, dat hij gegroeid is in de Premier League.