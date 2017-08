Derksen: hossen, verkleden, olé olé blèren en zuipen

De Oranje Leeuwinnen hebben een ontzettend knappe prestatie neergezet door het Europees kampioenschap te winnen in ons land. Analist Johan Derksen leek dat ook te vinden, maar daar komt hij nu op terug. Bovendien is hij er zeker van om de hosanna-stemming in Nederland te laken ... daar heeft hij helemaal niets mee.



In gesprek met RTV Drenthe zegt de televisiepersoonlijkheid: "Er hebben vier miljoen mensen gekeken, maar er was ook geen alternatief. We willen als Nederlanders graag hossen, ons verkleden, zuipen en olé olé blèren. Die meiden willen serieus genomen worden, dan krijgen ze ook een serieuze benadering."



Derksen is bijzonder hard voor de Oranje-vrouwen. "Miedema is niet zo'n slechte spits, voor vrouwenbegrippen dan. Ik had medelijden met haar, omdat die rechtsbuiten met dat mannenkapsel (Shanice van de Sanden, red.) zo blind als wat is. Die heb ik geen een goede voorzet zien geven. Ze stal de show, maar Miedema had daar niets aan. Op links loopt de prima donna (Lieke Martens, red.), maar die gaat altijd naar haar favoriete rechterbeen omdat ze met links niets kan. Daar had Miedema ook niets aan. Ze kreeg geen enkele bespeelbare bal."



Vervolgens benoemt de vaste tafelgast van Voetbal Inside een voordeel van het vrouwenvoetbal. "De fans maken nooit ellende. Ze vieren hun eigen feestje, zorgen niet voor rellen, vernielen niets. Maar voor mij is dit geen reden om naar het stadion te gaan. Ik wil niet naast een volwassen man zitten met een grote Oranje klomp op zijn hoofd. Daar wil ik niet bij horen."