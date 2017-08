Feyenoord acht nieuwe speler voor probleempositie 'niet nodig'

De Eredivisie-topclub Feyenoord heeft maar weinig geluk met zijn keepers. Kenneth Vermeer raakte in het afgelopen seizoen zwaar geblesseerd en nu is het weer raak voor de oud-Ajacied: hij ligt er sowieso twee maanden uit. En als klap op de vuurpijl moest Brad Jones de training op Varkenoord onlangs staken.



Het Algemeen Dagblad weet echter dat Feyenoord de conclusie heeft getrokken dat er geen nieuwe doelverdediger naar De Kuip hoeft te komen. Trainer Giovanni van Bronckhorst en technisch manager Martin van Geel zouden het daar over eens zijn. De Rotterdammers beschikken ook nog over iemand als Justin Bijlow, hoewel dat dus de derde goalie betreft.



Over Jones heeft de krant goed nieuws: "De eerste wedstrijd in de Eredivisie, thuis tegen FC Twente, komt normaal gesproken niet in gevaar voor de 35-jarige Australiër, die vorig seizoen in het succesjaar in drie verschillende perioden van het seizoen even moest afhaken. De eerste tweemaal nam de Zweed Pär Hansson de honneurs waar, in duels met PSV en Go Ahead Eagles die prompt verloren gingen."