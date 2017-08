'FC Barcelona oordeelt hard over vraagprijs Bosz'

FC Barcelona heeft 222 miljoen euro ontvangen van Paris Saint-Germain voor Neymar, maar vindt het behoorlijk moeilijk om een vervanger binnen te halen voor de Braziliaanse wereldster. Ousmane Dembélé wordt vaak genoemd, maar de Franse vleugelspits van Borussia Dortmund kost wel heel erg veel.



Volgens het medium El Mundo Deportivo hebben de Duitsers richting Barcelona gecommuniceerd dat Dembélé enkel op te halen is voor 150 miljoen euro. Bij het dagblad weet men dat de beleidsbepalers van de grootmacht uit Catalonië de vraagprijs van Borussia bestempeld hebben als 'gestoord'. Men is niet bereid om zoveel geld neer te tellen voor Dembélé ...



Coach Peter Bosz wil zijn sterren gewoonweg niet kwijtraken in augustus. Ook spits Pierre-Emerick Aubameyang is nog altijd een zeer gewilde speler op de transfermarkt en vooral AC Milan dringt aan voor de goalgetter uit Gabon. Borussia wenst deze speler echter eveneens niet te verkopen en daar heeft de centrumaanvaller zich naar verluidt al bij neergelegd.