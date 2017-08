'Héél erg opvallende transfer voor Nelom'

Veel supporters van Feyenoord zijn van mening dat vleugelverdediger Miquel Nelom het gewenste niveau in De Kuip niet aankan. De back is de tweede optie op links achter Ridgeciano Haps, maar misschien zit er nog wel een opvallend mooie transfer in het vat voor de back.



De Engelse krant The Daily Mail weet namelijk dat Nelom op weg is naar de Premier League-club Watford. De beleidsbepalers van de Londenaren en die van Feyenoord vonden elkaar eerder deze transferperiode bij de onderhandelingen over de overstap van buitenspeler Steven Berghuis naar de havenstad van Nederland. Vermoedelijk is het zeer binnenkort alweer tijd voor een stevig robbertje onderhandelen, ditmaal dus over de transfer van Nelom naar Engeland.



Eerder was Watford nog bezig met Arsenal-verdediger Kieran Gibbs, maar naar verluidt wilden de Gunners een bedrag toucheren voor de back dat hun stadsgenoot gewoonweg niet wilde betalen. Nelom is een goedkopere optie: des te meer omdat hij nog maar tot 2018 onder contract staat bij Feyenoord. Een tijdje terug zat Watford Ajax nog dwars door de Braziliaanse aanvaller Richarlison voor ongeveer 12,5 miljoen euro over te nemen van Fluminense.