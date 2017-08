Hoe je het ook wendt of keert: het zag er niet goed uit bij PSV in de dubbele confrontatie tegen NK Osijek in de Europa League. Ook hebben de Eindhovenaren een jasje uitgedaan op de transfermarkt door Héctor Moreno, Andrés Guardado en Davy Pröpper te verkopen. Toch heeft analist Ronald de Boer vertrouwen in de ploeg van coach Phillip Cocu.



Hij zegt in De Telegraaf: "Ik vind PSV nog altijd kampioenswaardig. Misschien is het wel goed dat er een paar belangrijke jongens zijn vertrokken, maar dan moeten anderen dat gat wel opvullen. Ik denk dat PSV nog voldoende kwaliteit heeft. En ze zullen zich vast nog roeren op de transfermarkt." Veel voetbalkenners zien meer in Ajax en PSV. "Het zou zomaar kunnen dat PSV de lachende derde wordt."



Feyenoord-icoon Rinus Israël is het niet eens met De Boer. "Wat PSV betreft, vind ik dat ze te veel geroutineerde spelers zijn kwijtgeraakt." De oud-verdediger denkt aan Amsterdams succes. "Tegen Nice hebben ze twee aardige wedstrijden gespeeld, met de bekende spelopvatting. Maar uiteindelijk staan ze toch met lege handen. De selectie is natuurlijk wel zo goed als intact gebleven. En met Klaas-Jan Huntelaar is er natuurlijk een geslepen speler bijgekomen."