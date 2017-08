'AS Monaco: Ajacied Dolberg snel presenteren'

Het lijkt er wel heel erg sterk op dat ook aanvaller Kylian Mbappé van AS Monaco op weg is naar Paris Saint-Germain. De werkgever van het Franse supertalent wil heel erg snel de beschikking hebben over een vervanger en naar verluidt is de keuze wat dat betreft gevallen op Ajacied Kasper Dolberg.



In principe is de Deen van Ajax niet te koop, maar aangezien Monaco ongeveer 160 miljoen euro verdient aan de verkoop van Mbappé is er toch veel mogelijk. Eerder repten de media al over een transferbedrag van ongeveer 40 miljoen euro en dat zou genoeg moeten zijn om Dolberg los te weken bij Ajax: hij zou het transferrecord van Arek Milik in ieder geval verbreken.



Verschillende Franse bronnen stellen dat er haast geboden is bij de transfer van Dolberg naar Monaco. De Ligue 1 is immers al weer begonnen en de regerend kampioen van Frankrijk kan het niet maken om Mbappé te verhandelen en vervolgens gas terug te nemen.





