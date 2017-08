Engelse grootmacht biedt 35 miljoen pond voor Ajax-verdediger

Ajax moet er ernstig rekening mee houden dat Davinson Sanchez nog voor de start van de competitie gaat vertrekken. De Colombiaanse verdediger heeft indruk gemaakt en staat dan ook op de radar van veel clubs. Tottenham Hotspur gaat nu bieden.



De Engelse formatie wil 35 miljoen pond overmaken naar Amsterdam om hem binnen te halen. Tot dusver heeft Tottenham nog niets gedaan op de transfermarkt, terwijl Kyle Walker voor vijftig miljoen pond is verkocht aan Manchester City.



De vervanger is nu op het oog, want Sanchez moet volgens The Sun de leeggekomen plaats in gaan nemen. De 21-jarige stopper kende een uitmuntend eerste seizoen in Amsterdam en werd dan ook direct gelinkt aan veel clubs. Nu staat er een eerste serieus bod voor de deur.