Tweede bod FC Barcelona door Liverpool afgewezen

FC Barcelona mag dan wel heel veel geld op de bank hebben staan door het vertrek van Neymar, snel een vervanger aantrekken blijkt moeilijker dan gedacht. Liverpool heeft al een tweede bod afgewezen.



De Engelse club wil voor Philippe Coutinho de hoofdprijs ontvangen en vond ruim negentig miljoen pond nog niet voldoende. Of Barça nog verder wil gaan, of dan maar over gaat schakelen naar een ander alternatief is nog niet bekend.





BREAKING: @LFC have rejected a second bid from @Barcelona for Philippe Coutinho. More on Sky Sports News from 10.30pm #SSN pic.twitter.com/kfFetVC62G — Sky Sports News (@SkySportsNews) 9 augustus 2017