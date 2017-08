SC Cambuur heeft zijn nieuwe keeper te pakken

SC Cambuur heeft een nieuwe keeper gevonden om dit seizoen onder de lat te gaan staan. Met Erik Cummins is een ervaren kracht aangetrokken om de concurrentie aan te gaan met Jesse Bertrams en Pieter Bos.



Cummins speelde in de jeugdopleiding van zowel Feyenoord als FC Utrecht. In de Domstad debuteerde hij ook, om vervolgens naar Go Ahead Eagles te verkassen. Daar speelde hij ook volop, maar mocht nu toch vertrekken.



Transfervrij maakt Cummins de overstap naar Leeuwarden en daar heeft hij voor één seizoen getekend. "We waren nog op zoek naar een goede keeper voor de concurrentiestrijd met Jesse Bertrams en Pieter Bos. Met Erik hebben we die zeker gevonden", aldus technisch directeur Gerald van den Belt. "Het is bovendien een nuchtere jongen die hard wil werken en goed bij de club past."