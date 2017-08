El Ghazi: "De mooiste gele kaart uit mijn carrière"

Anwar El Ghazi heeft voor het eerst zelf gereageerd op de commotie die is ontstaan na zijn gele kaart van afgelopen weekend. De aanvaller scoorde namens Lille tegen Nantes en deed zijn shirt uit. Dit deed hij om de tekst 'Nouri 34' te tonen.



Zoals de regeltjes van de voetbalbonden zijn, leverde hem dat een gele kaart op. Een schande vindt Lille en de club vecht dit dan ook aan. El Ghazi heeft nu zelf gereageerd op Twitter.



"Er is veel gezegd en geschreven over mijn gele kaart. Het enige wat ik hierover wil zeggen is dat ik dit heb gedaan voor Nouri en iedereen die dicht bij hem staat. Ik wist wat de consequenties waren en zal mijn gele kaart accepteren, of hij nou wordt geschrapt of niet. Mijn gebaar was duidelijk. Uiteindelijk is dit de mooiste gele kaart in mijn hele voetbalcarrière."