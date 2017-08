Gesprekken zijn gestart; Ibrahimovic toch op weg naar Engeland

Zlatan Ibrahimovic kan zomaar toch weer terugkeren bij Manchester United. De aanvaller raakte vorig seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie en leek lang te moeten revalideren. Inmiddels gaat het voorspoedig.



Zo voorspoedig zelfs dat Sky Sports Italia meldt dat de aanvaller met Manchester United in gesprek is om hem toch weer vast te leggen. De 35-jarige Zweed tekende een jaar geleden een contract voor één seizoen.



Inmiddels heeft José Mourinho beschikking over Romelu Lukaku en Marcus Rashford. Dat is voor hem nog niet voldoende, want met het drukke schema heeft de Portugees maar wat graag nog een derde spits tot zijn beschikking. Dat moet dus toch Ibrahimovic worden.